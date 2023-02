Pàrantan ag iarraidh foghlam àrd-sgoile an Inbhir Chluaidh

A-nis tha iarrtas ann airson fòghlam àrd-sgoile tro mheadhan na Gàidhlig a stèidheachadh ann an Inbhir Chluaidh, seach nach fhaigh sgoilearan na sgìre a-nis còmhdhail gu Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu agus an sgoil fhèin a' stri ris an iarratas airson àite ann an foghlam Gàidhlig.