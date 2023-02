Àite am FtMG an Glaschu ga dhiùltadh do sgoilearan

A thuilleadh air feadhainn nach d'fhuair àite idir san Lùnastal, chaidh innse do chuid eile nach bi àite ann aig a' bhun-sgoil Ghàidhlig as fhaisge orra, is gum feum iad siubhal gu sgoil eile ann an Glaschu far a bheil foghlam Gàidhlig.