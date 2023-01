Raon Deighe Inbhir Nis gus dùnadh fad trì mìosan

"Chan eil sinn a' dèanamh airgid gu leòr bho thachartasan air an deigh a-mhàin is mar sin dheth gus an goireas seo a chumail fosgailte feumaidh sinn barrachd thachartasan far na deighe a chur air dòigh," thuirt Cathraiche Ionad Deighe Inbhir Nis Mìcheal Green.