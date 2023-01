Sgitheanaich "air call a-mach"

Tha fear de chomhairlichean an Eilein Sgitheanaich a' cumail a-mach gun do rinn Comhairle nan Eilean Siar, còmhla ri ùghdarrasan ionadail Arcaibh agus Shealtainn oidhirp air an Eilean Sgitheanach a chumail a-mach à Aonta nan Eilean agus an £100m a tha na lùib.