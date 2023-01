Thèid cuid de rathaidean an Eilein Sgitheanaich a chàradh

Bidh an obair air an rathad eadar Sligeachan agus Dùn Bheagain aig Crosal, eadar Borbh agus Dùn Bheagain aig Sgeitheabost, agus air an rathad eadar Port Rìgh Portrigh agus Stafainn tuath air Tòrabhaig.