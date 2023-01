Ainm ga chur ri Aonta nan Eilean

Bidh airgead ann cuideachd do làraich UHI anns na h-Eileanan an Iar is Sealtainn, a thuilleadh air taic do dh'Ionad nan Eilean ann an Arcaibh, pròiseact a tha ag amas air coimhead ri mar a ghluaiseas na trì sgìrean eileanach gu cumhachd uaine.