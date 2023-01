Trì leasachaidhean turasachd air fàire

Tha na tha siud de thaighean a tha gan cleachdadh airson turasachd ge-tà - eadar dàrna dachannan agus àiteachan air màl - 's gu bheil gainnead dhachannan do mhuinntir an àite, agus do luchd-obrach a tha a' frithealadh air an luchd-turais.