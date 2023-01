Càin air companaidh-bàta airson tubaist mhairbhtich

Aig Cùirt an t-Siorraidh san Òban Dimàirt dh'aidich Clifford Davies agus Janet Lightbown, leis a bheil le chèile Loch Awe Boats, gun do bhris iad riaghailtean sàbhailteachd nuair a thug iad bàta air mhàl do thriùir fhireannach air an 17mh den Lùnastal 2019.