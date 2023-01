Dùinidh Cidhe Ùige san Eilean Sgitheanach airson dà mhìos

Thuirt Cathraiche Comataidh na h-Eaconamaidh agus a' Bhun-structair aig Comhairle na Gàidhealtachd, An Comh. Ken Gowans: "Tha an obair ann an Ùige riatanach airson seirbheisean aiseig eadar an t-Eilean Sgitheanach, na Hearadh agus Uibhist a Tuath a dhìon san àm ri teachd.