Leamhan na Manachainn marbh

Sna bliadhnaichean mu dheireadh tha e air gluasad an iar tro Shiorrachd Obar Dheathain agus Moireibh 's a-steach dhan Ghàidhealtachd, ach bhathas an dòchas, leis cho sgapte 's a tha craobhan leamhain san sgìre, cho fionnar 's a tha an aimsir agus mar a bha a' ghaoth a' sèideadh an aghaidh gluasad a' ghalair, nach sgapadh e cho luath ann.