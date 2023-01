Rabhadh mu bhuidseat Comhairle na Gàidhealtachd

Thug ceannard Chomhairle na Gàidhealtachd, Reamonn Bremner, rabhadh seachad gum faodadh gearraidhean ann an seirbheisean is àrdachadh ann an cìsean a bhith a dhìth is an t-ùghdarras a' strì ri duilgheadasan mòra airgid.