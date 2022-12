"800 cosnadh" an cois saor-phort Linne Chrombaigh

Thuirt Mgr MacAoidh gu bheil e doirbh aig an ìre seo faicinn cò na companaidhean eadar-nàiseanta a dh'fhaodadh an sgìre a thàladh, a dh'aindeoin adhartais le pròiseactan ath-nuadhachail aig Gàrradh Bhàgh an Eig.