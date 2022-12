Luchd-obrach HIAL air stailc

Thuirt HIAL gu bheil aithreachas orra mun bhuaireadh a dh'adhbhraicheas seo agus iad ag ràdh gur e an tairgse pàighidh a chaidh a thabhainn am fear a b' fheàrr a b' urrainn a thoirt bho phoileasaidh pàighidh an riaghaltais.