Dithis a chaidh a mharbhadh gan ainmeachadh

Dh'ainmich na poilis am fireannach agus am boireannach a chaidh a mharbhadh ann an tubaist air an A9 an Achadh a' Mhanaich ann an Gallaibh Dimàirt mar Patrick Davidson, 46, à sgìre Ghairbh, agus Hazel Allan, 50, à Inbhir Theòrsa.