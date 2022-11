An Clò Mòr: Dràma ùr air BBC ALBA

"Bha e na thoileachas cuideachd fiolmadh air eilean àlainn na Hearadh. Bha sgioba de chleasaichean air leth tàlantach againn. Chuir gach aon dhiubh iad fhèin am bogadh anns na caractaran aca fhèin, a' toirt am blas is an dòigh shònraichte fhèin chun nan caractaran air an t-slighe. Agus tha sinn air bhioran an dràma ùr a shealltainn dhan luchd-amhairc a-nis."