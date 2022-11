Prìomh Chùirt: "Feumar cead Westminster" airson referendum

A' sgrìobhadh air Twitter, thuirt Nicola Sturgeon gur e "briseadh-dùil" a th' anns an riaghladh, ach gun robh i a' toirt spèis do cho-dhùnadh na cùirte, 's i a' cur cuideam air dleastanas nam britheamhan an lagh a chur an cèill, seach a dhèanamh.