Athchuinge an Iolaire ann an Taisbeanadh nan Tasgaidhean Nàiseanta

Am measg nan tasgaidhean prìseil eile a thèid a thaisbeanadh, tha leabhar-là oifigear nan Seumasach a bha aig Blàr Chùl Lodair; an not banca as sine a chaidh a ghlèidheadh an Alba; leabhran bho Gheamaichean a' Cho-fhlaitheis ann an 1970; agus film goirid a' sealltainn Banrigh Bhictòria ann am Baile Mhorail ann an 1896.