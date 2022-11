Fearg an Ìle mun dòigh a tha làraidhean a' bucadh àite air an aiseag

Ach le mar a tha gnìomhachas an uisge-bheatha air fàs ann an Ìle, tha am bathar air na seirbheisean aiseig air leudachadh cuideachd a' ciallachadh gu bheil nas lugha rùm air na seirbheisean aiseig do mhuinntir an eilein agus luchd-turais, rud a tha ag adhbharachadh call dhan gnìomhachas sin.