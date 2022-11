A' Ghàidhlig ga deasbad ann am Pàrlamaid na h-Alba

"Tha mi an dòchas gun ruig sinn suidheachadh far am bi barrachd sa roinn phoblaich agus anns an roinn phrìobhaidich a' toirt seachad sheirbheisean tro mheadhan na Gàidhlig ann an iomadach seòrs' coimhearsnachd far a bheil iarrtas ann an cànan a tha mi a' bruidhinn an-dràsta a chleachdadh no ionnsachadh," thuirt e.