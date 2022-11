Duais do Chomunn Eachdraidh Nis

"Tha thu fhathast a' faicinn an t-seann togalaich. Tha pìos air a chur ri aghaidh an togalaich a tha ùr is tha thu a' faicinn gu bheil i ùr, ach cuideachd thog iad pìos le breigichean dearga, an aon rud ris an taigh-sholais sìos an rathad.