Daoine aig aois-obrach air Ghàidhealtachd sìos

Tha an sgrùdadh a rinn a chompanaidh rannsachaidh, Biggar Economics, le figearan bho Oifis nan Staitistig Nàiseanta, a sealltainn gu bheil ceangal eadar sin agus àrdachadh mòr san aireamh dhaoine a tha a' gluasad dhan sgìre an dèidh an dreuchd fhagail tràth.