Misneachd ag iarraidh FtMG a-mhàin anns na h-Eileanan

Thathas cuideachd a' togail air duilgheadasan le tidsearan Gàidhlig fhastadh ann an sgìrean dùthchail is eileanach gu h-àraidh, le Misneachd a' moladh gum bi taic airgid shònraichte ann dha tidsearan an sin. Thuirt iad gu bheil na sgìrean traidiseanta bunaiteach is gum bu chòir sin aithneachdh ann an ro-innleachd ùr.