Bàta-aiseig an urra do dh'Uibhist is na Hearadh

"Tha sinn am beachd gun tigeadh na soithichean a chleachdadh eadar an t-Eilean Sgitheanach agus Loch nam Madadh agus an Tairbeart, a' toirt seirbheis fa leth do choimhearsnachdan Uibhist a Tuath agus na Hearadh nuair a tha na slighean trang, seach an aon shoitheach a th' ann an-dràsta.