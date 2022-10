An Canàl Cailleanach aig 200

Bidh seo ann Didòmhnaich bho 6.40f is Drochaid Thòrr Bheathain agus Drochaid Thom na h-Iùbhraich air an lasadh, is cothrom ann coimhead air a' bhàta Kommandoren a' dol seachad, 200 bliadhna chun là bho chaidh bàta sìos an cànal an sin an toiseach.