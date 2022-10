An sgoil as fheàrr san t-saoghal an Dùn Omhain

"'S e sgoil gu math beag a tha seo ann an coimhearsnachd dùthchasail is caran sàmhach, is tha seo a' sealltainn dha na sgoilearan nach eil seo a' cur bacadh orra is gun urrainn dhaibh rud sam bith a dhèanamh cho fad 's do chuireas tu do cheann ris a' ghnothach agus gun lorg thu cothroman air a shon," thuirt Ms Kellow.