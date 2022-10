Cabhag air planaichean 'son Seann Àrd-Eaglais Inbhir Nis

Tha a' bhuidheann charthannais Caraidean na Seann Àrd-Eaglaise a' ruith co-chomhairle le buidhnean coimhearsnachd, comhairlean ionadail agus luchd-poileataics, feuch dè an taic a bhiodh ann airson an togalach a ghlèidheadh do luchd-turais, agus a ruith mar ionad a ghabhas fhaighinn air màl airson tachartasan, ceòl no àite-cleachdaidh do chòisirean.