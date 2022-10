Dragh às ùr mun A9

Tha dithis de riochdairean na Gàidhealtachd ann am Pàrlamaid na h-Alba, am BPA Làbarach Rhodha Ghrannd is Fearghas Ewing bhon SNP, cuideachd air a' chùis a thogail ann an Holyrood anns na seachdainnean mu dheireadh is sreath thubaistean air an an rathad as t-Samhradh.