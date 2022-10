Taic £100 far-ghriod "spìocach"

"Tha na cosgaisean acasan ag èirigh gu math nas motha na tha iad do dhaoine a tha air griod a' ghas bhon tha iadsan a' faighinn buannachd bho phrìsean gas nas ìsle, 's na prìsean sin air an riaghladh - siud do dhaoine a tha air a' ghriod.