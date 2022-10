Binn prìosain air dràibhear làraidh

Bha Garry Tierney, 48, a' dràibheadh air an taobh cheàrr den rathad nuair a bhuail an làraidh aige ann an càr Matthew Donnell, 86, air an A939 thar mòinteach Dhamh-Ath faisg air Baile nan Granndach san Dàmhair 2020.