"Èiginn" le cion luchd-teagaisg am foghlam Gàidhlig

Thuirt iad gum feumar coimhead ri barrachd taice agus sùbailteachd a bharrachd airson feadhainn a tha trèanadh a bhith nan tidsearan no a tha airson sin a dhèanamh, is duilgheadas aig cuid an dachaighean fhàgail 'son a dhol dhan oithigh ann an Dùn Èideann no Glaschu, no a thaobh UHI san Eilean Sgitheanach no Steòrnabhagh.