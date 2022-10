Sgitheanaich a' teannadh air a' Phrìomh Lìog

Anns na geamaichean eile sa Phrìomh Lìog Disathairne rinn Ceann Loch Seile an gnothach air Lòbhat 2-1, 's e 3-2 a bh' ann do Bhaile Ùr an t-Slèibh an aghaidh Chaol Bhòid, is shoirbhich le Cabar Fèidh 5-2 an aghaidh Camanachd an Òbain.