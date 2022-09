Duilgheadasan Chomhairle nan Eilean Siar fon phrosbaig

Thuirt a' Chomhairle gun robh iad a' cur fàilte air an aithisg seo agus gu h-àraid far a bheilear a' comharrachadh nan neartan aca a thaobh foghlaim, taic dhan eaconamaidh ionadail, a bhith a' gabhail feart air beachd an t-sluaigh, agus ag obair ann an com-pàirteachas le buidhnean poblach eile.