Gealltanas bho Mhinistear mu Ath-sgrùdadh an A96

Thuirt Jenny Gilruth, ann an litir gu ball Mhoireibh ann am Pàrlamaid na h-Alba, Dùghlas Ros, gun do thòisich an t-ath-sgrùdadh mar a chaidh aontachadh sa cho-bhanntachd riaghlaidh eadar an SNP agus Pàrtaidh Uaine na h-Alba.