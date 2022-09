Fianais mu fhear "am breislich 's a shùilean làn-fhosgailte"

Tha Mgr MacDhùghaill, 80, à Penrith ann an Cumbria, fo chasaid gun do mhuirt e a' Bh-Ph NicRath agus am mac aca an cois an A9 aig Dail Mac Gearraidh, deas air Inbhir Nis, neo ann an àite eile air an 12mh den t-Samhain 1976.