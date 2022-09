£5m a dhìth aig Comhairle nan Eilean Siar

"Ach tha sinne air feuchainn, anns na bliadhnaichean a chaidh seachad, ri bhith a' dìon ar buidseatan, agus ar seirbheisean le a bhith faicealach leis an airgead a th' air a bhith againn, a' toirt sheirbheisean seachad ann an dòighean diofraichte, agus a' planadh ann an dòighean diofraichte, airson dìon ar pobaill agus dìon ar seirbheisean.