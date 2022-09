Iasgairean clèibh Gàidhealach 'son dreidseadh a chasg taobh a-staigh trì mìle

Sheall sgrùdadh bho chionn dà bhliadhna gun tàinig crìonadh còrr air an dàrna leth air na tha de chreachain ann an Earra-Ghàidheal, agus cha mhòr nach eil iasgach an fheusgain air a dhol à bith uile gu lèir ann an sgìre Mhoireibh.