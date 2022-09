Soirbheachas dha Raibeart Mac an t-Saoir anns an Eadailt

"Bha mi gu math ìosal bho chionn dhà no trì mìosan. Cha robh fios agam dè bha mi a' dèanamh no dè dhèanainn, ach bhruidhinn sinn ris na daoine ceart, thòisich mi ag obair le Simon Shanks (coidse Mhic an t-Saoir) is chluich mi dà shlaic aig an ìre as àirde aig an toll mu dheireadh an sin.