Renee NicRath: Casaid gun deach fear a tha fo chasaid muirt fhaicinn a' sgùradh càr

Thathas a' fàgail air Mgr MacDhùghaill gun do mhurt e a' Bh-Ph. NicRath, 36, agus am mac Anndra, 3, aig camas-stad air an A9 aig Dal MacGearraidh, deas air Inbhir Nis, no àiteigin eile air an 12na là den t-Samhain 1976.