Baile Mhorail - dachaigh Albannach na Bànrigh

Tha ceangal air a bhith aig an oighreachd Ghàidhealaich ris an Teaghlach Rìoghail bho 1852, nuair a cheannaicheadh an oigheachd agus an caisteal a bh' ann roimhe bho Chlann MhicFhearchair leis a' Phrionnsa Albert, an duine aig a' Bhànrigh Bhictoria. Fhuair iad ge-tà, nach robh an taigh mòr gu leòr, agus thog iad Caisteal Bhaile Mhorail mar as aithne dhuinn an-diugh e.