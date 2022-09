Soillearachadh mu mhaoineachadh Gàidhlig

Bha aithrisean air nochdadh gum biodh gearradh de £1m ann am buidseat na Gàidhlig mar phàirt de shàbhalaidhean còrr is £500m a dh'fhoillsich an Leas-Phrìomh Mhinistear, Iain Swinney, aig Comataidh Ionmhais Pàrlamaid na h-Alba Diciadain.