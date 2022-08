Fearg mu phlana ùr a thaobh chidhe Ùige

Fon phlana seo, bhiodh an obair a' dol air adhart thairis air 14 seachdainnean eadar an 30mh den Fhaoilleach is an 27mh den Mhàrt 2023, is an uairsin eadar an 30mh den Dàmhair agus an 11mh den Dùbhlachd.