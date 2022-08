Luchd-obrach sgudail air Ghàidhealtachd a' dol air stailc

Dh'atharraich comhairlean an tairgse aca bho 3.5% gu 5%, ach cha tèid sin gu buill Unite is an t-aonadh ag ràdh gu bheil tuilleadh fiosrachaidh a dhìth mun bhuaidh a bheireadh an t-aonta sin air an luchd-obrach leis na tuarastal as ìsle.