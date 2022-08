Buaidh thuathan-gaoithe aig muir fon phrosbaig

Feumar dèanamh cinnteach, tha iad ag ràdh, nach eil na clàran air am bi crainn-ghaoithe a' seòladh an uisgeachan domhain a' toirt droch bhuaidh air mar a tha seo ag obrachadh, agus a bhith soilleir dè na h-àitichean as fheàrr airson crainn-ghaoithe a chur.