Gealltanas coimhead air modailean eile do chùram màthaireil

"Tha seo cudromach gus an t-seirbheis is fheàrr a thabhann do bhoireannaich agus an teaghlaichean, a toirt prìomhachais dhan cuid sàbhailteachd, agus a toirt cothrom dhaibh, tha sinn an dòchas, leanabh a bhith aca cho faisg air an taigh is as urrainn," thuirt e.