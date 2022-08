Fear aois 82 air crìoch a chur air na Rothaich

B' e Càrn Gorm sa Mhonadh Ruadh an Rothach mu dheireadh air an liosta a shreap e Didòmhnaich, far an robh pìobaire a' feitheamh ris agus sreath de dhaoine bhon teaghlach aige agus luchd-coiseachd eile an làthair airson an là a chomharrachadh.