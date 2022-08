Fear air nochdadh sa chùirt às dèidh ionnsaighean

Tha dithis fhathast san ospadal às dèidh nan ionnsaighean - Rowena NicDhòmhnaill, 32, a tha ann an suidheachadh èiginneach ann an Ospadal na Banrigh Ealasaid ann an Glaschu, agus John Don MacCoinnich, 63, a tha ann an suidheachadh ìosal ann an Ospadal an Rathaig Mhòir an Inbhir Nis.