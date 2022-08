Seusan ùr SWPL gus tòiseachadh

B' àbhaist cùisean a bhith faisg eadar Glasgow City agus Hibernian sa Phrìomh Lìog ach 's e Rangers agus Celtic a tha air a bhith a' cur cuideim orra air an dà sheusan a dh'fhalbh, is às dèidh 14 tiotalan ann an sreath, bha Rangers ro làidir dhaibh an-uiridh. Bidh iad fhèin an sàs ann an Lìog na h-Eòrpa is iad a' cluich an aghaidh AS Roma air 18mh An Lùnastal.