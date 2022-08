Dùil ri seirbheis-aiseig air ais eadar Ùige, An Tairbeart is Loch nam Madadh Dihaoine

Ann am brath-naidheachd Diaordaoin dhearbh CalMac gum bi iad a' toirt an MV Isle of Mull far na slighe àbhaistich aice eadar an t-Òban agus Muile airson na seirbheis eadar Uibhist a Tuath, Na Hearadh agus an t-Eilean Sgitheanach.