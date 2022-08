CnES: "Chan eil an Riaghaltas a' toirt feart".

Bidh Uibhist a Tuath 's na Hearadh dà là eile, air a' char as giorra, às aonais na seirbheis eadar Ùige, an Tairbeart agus Loch nam Madadh, agus am bàt-aiseig an Hebrides air briseadh sìos dà uair ann an seachdain leis an aon thrioblaid le siostam smàlaidh.