Aiseagan: "Bu chòir airgead-dìolaidh a phàigheadh" - Alasdair Allan

Fhad 's a tha an Hebrides ga càradh tha seirbheis a bharrachd ga cur air slighe Loch Baghasdail, le carbadan bathair gan cur taobh Armadail airson an MV Lord of the Isles a choinneachadh ma tha iad ro mhòr airson an rathaid gu ruige Malaig.